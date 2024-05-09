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طارق السيد: "محدش يقدر على الزمالك"..وأخشى من التحكيم في المباراتين

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق،  أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الجماهير المغربية صعبة للغاية في مواجهتها ويجب على لاعبي الزمالك التركيز فقط، وأخشى من حكام تقنية الفيديو الذين ينتموا لتونس ولهم واقعة مع منتخب مصر الأولمبي قبل ذلك".

وأضاف: "هناك بطولات يتم الفوز بها خارج الملعب وأخشى من نهضة بركان بسبب الممثل لهم في كاف وأيضا التحكيم في المباراتين ولا أحد يستطيع الفوز على الزمالك لو هناك لعب نظيف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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