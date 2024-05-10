فراشات المقاولون العرب يحصدن الذهب والفضة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص نادي المقاولون العرب على تهنئة فرق جمباز الايروبيك بنات مواليد فريق 2013 لحصولهن على 11 ميدالية ذهبية و 3 ميدالية فضية ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك 2024 تحت 11 سنة والمقامة بنادي إتحاد الشرطة.

1. اللاعبة ايسل محمد محمود: ميدالية ذهبية

2. اللاعبة تالين مصطفى عبد الحميد : ميدالية ذهبية

3. اللاعبة تقى أيمن أحمد: ميدالية ذهبية

4. اللاعبة دارين محمد صلاح: ميدالية ذهبية

5. اللاعبة روفيده محمد صلاح

ميدالية ذهبية

6. اللاعبة رنا حاتم محمد

ميدالية ذهبية

7. اللاعبة فاطمة محمد حسين

ميدالية فضية

8. اللاعبة فريدة حسن فتحي

ميدالية ذهبية

9. اللاعبة فريدة محمد سلامه

ميدالية فضية

10. اللاعبة لمار محمد يحيى

ميدالية فضية

11. اللاعبة لورين أسامة

ميدالية ذهبية

12. اللاعبة ماريلا بيشوي نبيل

ميدالية ذهبية

13. اللاعبة ملك محمد حسين

ميدالية ذهبية

14. اللاعبة هبةالله محمد محمد

ميدالية ذهبية



ويتكون الجهاز الفني والإداري من المدير الفنى كابتن أحمد شاكر والمدرب العام كابتن. محمود شاكر

و مدربين الفرق :

كابتن: أحمد سعد

كابتن: محمد نبيل

كابتن: الاء الأمير

كابتن: عمر حجازي

الجهازالإداري

أ: مروة كمال