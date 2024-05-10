"قبل نهائي الكونفدرالية".. تعرف على القيمة التسويقية للاعبي الزمالك ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان".

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية القيمة التسويقية للاعبي الفريقين، قبل خوض نهائي الكونفدرالية.

ويتفوق نادي الزمالك على فريق نهضة بركان، من حيث القيمة التسويقية للاعبين، حيث تصل القيمة التسويقية للاعبي الفارس الأبيض إلى 17.40 مليون يورو، فيما تصل القمة التسويقية للاعبي نهضة بركان إلى 11.99 مليون يورو.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن اللاعب أحمد سيد زيزو هو أعلى لاعبي نادي الزمالك من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية وصلت إلى 4.5 مليون يورو، فيما يعد اللاعب حمزة الموسوي أعلى لاعبي نهضة بركان من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 850 ألف يورو للثنائي.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي نادي الزمالك 26.7 عاماً، فيما يصل متوسط أعمار لاعبي نهضة بركان إلى 25.9 عاماً.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا أكبر اللاعبين سناً في قائمة الزمالك ب 38 عاماً، فيما يعتبر اللاعب بكر الهلالي أكبر لاعبي نهضة بركان سناً، حيث يصل عمره إلى 36 عاماً.