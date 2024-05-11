جوميز يحسم مصير صبحي وأوباما مع الزمالك

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصير الثنائي يوسف أوباما ومحمد صبحي من التجديد للفريق.

وتنتهي عقود الثنائي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق لهما الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

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وقرر جوميز استمرار يوسف أوباما ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث طالب مسئولي الزمالك بالتجديد له، فيما قرر رحيل محمد صبحي عن صفوف الأبيض بنهاية الموسم الجاري، في ظل اعتماده على محمد عواد في مركز حراسة المرمى ورغبة اللاعب في الرحيل.

وارتبط اسم محمد صبحي بالانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة في الانتقال للفريق السماوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي غدًا الأحد، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية دون رد.