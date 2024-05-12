جوميز يُعلن التشكيل.. الزمالك بالقوة الهجومية الضاربة أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم الأحد أمام نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ودفع مدرب الزمالك بالثنائي الهجومي سيف الجزيري وسامسون أكينيولا بجانب زيزو.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاته - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

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