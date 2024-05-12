الترجي يفوز بثلاثية على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق الترجي بثلاثية مقابل هدفين على نظيره النجم الساحلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري التونسي.

وسجل ثلاثية فريق الترجي كل من: رودريغو، حسام الدين غشة، ياسين مرباح بالدقائق 18، 59، 85، فيما سجل هدفي النجم الساحلي كلاً من راقي العواني وصلاح برهومي بالدقيقتين 13 و68.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي عند العاشرة مساء يوم السبت المقبل في ذهاب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يحل ضيفًا يوم السبت 25 مايو.

ويتصدر فريق الترجي جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المنستيري أقرب ملاحقيه، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الخامس ـ قبل الأخير ـ برصيد 8 نقاط.

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