إنتر ميامي يحقق 5 انتصارات متتالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل إنتر ميامي سلسلة انتصاراته بالمجموعة الشرقية للدوري الأمريكي وعاد بانتصار ثمين بنتيجة 3-2 على مضيفه مونتريال فجر الأحد.

الانتصار الخامس على التوالي لميامي جاء بفضل ريمونتادا، إذ تأخر الفريق بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل ماتياس روخاس ولويس سواريز هدفين قبل نهاية الشوط الأول عادلا النتيجة، ثم أحرز بنيامين كريماتشي التقدم بالدقيقة 59.

وتوقفت سلسلة مساهمات ميسي التهديفية التي بلغت 11 مباراة بكل المسابقات أمام مونتريال عقب أن فشل في الصناعة أو التسجيل، ويفشل في الاقتراب من رقمه القياسي البالغ 15 مباراة وحققه في 2011.

وشهدت المباراة لقطة غريبة وفريدة من نوعها للنجم الأرجنتيني عندما تعرض للإصابة بالدقيقة 44، وبحسب قواعد الدوري الأمريكي تحتم عليه البقاء لدقيقتين خارج اللعب لكون المخالفة ليست خطيرة ولم تستوجب خروج بطاقة من قبل الحكم ولكن من تعرض لها استدعى الجهاز الطبي، الأمر الذي لم يعجب ميسي وشوهد وهو يحتج قائلا «هذه القواعد سيئة ولا تساعد».

وأثناء علاج ميسي تحصل إنتر ميامي على مخالفة خطيرة كان في العادة ليسددها الأرجنتيني، ولكن اكتفى بدور «المتفرج» على زميله ماتياس روخاس الذي سددها بشكل رائع في الشباك ليبدأ رحلة عودة فريقه في اللقاء.

انتصار إنتر ميامي على مونتريال في ملعبه يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما للمرة الأولى يحقق الفريق 5 انتصارات متتالية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 27 نقطة بصدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، بفارق 3 نقاط ومباراة أكثر عن سينسيناتي، ويلعب في اللقاء المقبل زملاء ميسي ضد أورلاندو سيتي.