فاروق جعفر: الزمالك تغير تماما في الشوط الثاني والجزيري مكسب للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق علي أن فريق نهضة بركان ظهر بشكل قوي في الشوط الأول والزمالك أصبح أفضل في الشوط الثاني ولكن في غرفة الملابس بين الشوطين تغير الأمر .

واضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc كان هناك تخوف في البداية كونها مباراة أمام جماهير وهناك نقص خبرات لعدد من اللاعبين وايضا نهائي يلعبونه لأول مرة .

وواصل تصريحاته مؤكدا كنت أتمني أن يبدأ نداي أمام فتوح لأن هذا هو مركزه الذي تعاقد معه الزمالك في هذا المركز ، مضيفا أن محمد شحاتة ليس طارق حامد وإذا منحته الثقة وأن يلعب بشكل طبيعي سيقدم أداء مميز فيما هو قادم .

وكشف فاروق جعفر علي أن سيف الجزيري لاعب كبير ومدافعي نهضة بركان عندما غفلوا عنه لحظة واحدة نجح في إعادة الزمالك للمباراة