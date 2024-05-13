الكشف عن موقف مصطفى شلبي من إياب الزمالك ونهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن يوسف أوباما لاعب الزمالك بعيد عن الملعب منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن مشاركة ناصر منسي كان قرار جيد من جانب جوميز للاعتماد عليه في الكرات العالية.

وحقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك كان يفتقد لوجود دكة قوية أمام نهضة بركان، وفريق دريمز الغاني ليس مقياس لأي شئ لأنه فريق متواضع للغاية".

وأضاف: "كان لابد من وجود شيكابالا مع بعثة الزمالك في المغرب، ولا يجب معاملته بهذه الطريقة، لا يجب ابعاده بهذا الشكل، هناك اعضاء مجلس ادارة سافروا مع البعثة، والجهاز الاداري ورجال أمن من النادي، وكان لابد من وجود قائد الفريق مع البعثة هناك".

وواصل: "مصطفى شلبي حتى الآن لم ينزل إلى الملعب، وسيخضع لفحوصات طبية بعد عودة البعثة من المغرب، ومن الصعب وجوده في لقاء الاياب".

وأكمل: "اصابة مصطفى اصبحت تتكرر من وقت لآخر، وفي كل مرة يتعرض للإصابة يتم استعجال عودته".

وأشار إلى أنه يجب تواجد محمود علاء في دفاع الزمالك حتى لو كان بديلا، لان ياسر حمد لا يناسب الفريق مطلقا، وعلاء لاعب لديه خبرات كبيرة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.