كاف يستقر على إقامة كأس الأمم الإفريقية في ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب، ويحمل لقبها الأخير منتخب كوت ديفوار.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرر إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب، خلال ديسمبر 2025.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على إقامة البطولة الأفريقية خلال شهر ديسمبر 2025، بدلًا من يوليو من نفس العام".

وأضاف أمير هشام : "إقامة البطولة في المغرب، يأتي لتجنب تضارب المواعيد مع نهائيات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في أمريكا يونيو 2025".

وفاز المغرب بحق استضافة البطولة في سبتمبر الماضي، بعد انسحاب ملف الجزائر وآخر مشترك لنيجيريا وبنين. وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015، لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه.

وكان مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد كشف عن اتفاق مبدئي بين كاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، وتحديدًا في شهري يوليو وأغسطس.

وأكد أن "الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت هذا الشهر في كوت ديفوار".

وأضاف أن "الموعد المقترح حالياً في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس 2025".