احمد جعفر : الزمالك فرط في الفوز وقادر على حسم اللقب في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد احمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق أكد أن الفريق حقق نتيجة مقبولة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: أنه توقع سيناريو المباراة، وأن خطورة فريق نهضة بركان تتمثل في الكرات الثابتة، وأن الزمالك كان بمقدوره التعادل والفوز خاصةً بعد تسجيل الهدف الأول عن طريق سيف الجزيري.

وأضاف : الزمالك قادر على الفوز في القاهرة وحسم اللقب ولكن بشرط التعامل باحترام شديد وحذر كبير مع اللقاء.

ووجه جعفر نصيحة للاعبين بالهدوء في لقاء الإياب خاصةً أن الفريق سيلعب وسط جمهوره.