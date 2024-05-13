مدحت عبد الهادي يوجه رسالة لإدارة الزمالك قبل العودة أمام نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - طالب مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق إدارة الزمالك بتوفير مناخ جيد استعدادًا لمباراة العودة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا " مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور":"على مجلس إدارة نادي الزمالك توفير مناخ جيد للاعبين والإدارة الفنية استعدادًا لمباراة الإياب في اقلاهرة".

وتابع مدحت عبدالهادي : "لابد على جوميز أن يضع أكثر من سيناريو استعدادًا للفريق المغربي، والفريق يحتاج للهدوء والاستعداد بشكل جيد لمباراة العودة".

وأكمل: "كنت أتمنى تواجد مصطفى شلبي مع الزمالك، كان سيكون له أدوار هجومية أكثر من سامسون".

وأضاف: "محمد شحاتة أفضل لاعب في الزمالك خلال مباراة اليوم، وعدم التركيز هو السبب الرئيسي في الخسارة، البدء بسامسون كان خاطئًا، وكان لابد وأن يبدأ جوميز بـ إبراهيما نداي لمساندة فتوح".

وأردف عبدالهادي : "لو كان هناك دعم لفتوح في الجانب الدفاعي كان من الممكن أن نتدارك نتيجة الشوط الأول، الزمالك خرج بأقل الخسائر وهدف الجزيري أنقذ الفريق، ونهضة بركان يعاني من ضعف المستوى البدني للفريق".

واختتم مدحت عبدالهادي حديثه: "أتوقع أن يفوز الزمالك بنتيجة 2-0 في مباراة العودة في القاهرة".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى نهائي الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".