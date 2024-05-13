إصابة لاعب الأهلي قبل مواجهة الترجي.. ومصدر يوضح لمصراوي فرص لحاقه بالمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" إصابة لاعب خط الوسط للفريق، أحمد كوكا، بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح المصدر أن هذه الإصابة لن تعيق اللاعب من اللحاق بمباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال ضد الترجي.

وأكد المصدر أن الأهلي يجري محاولات مكثفة لتجهيز عبد القادر لمباراة النهائي.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره التونسي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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