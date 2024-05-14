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الامارات | السجل الذهبي لأبطال كأس إيطاليا قبل موقعة يوفنتوس وأتالانتا

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السجل الذهبي لأبطال كأس إيطاليا قبل موقعة يوفنتوس وأتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي يوفنتوس مع أتالانتا غداً الأربعاء، (الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات)، على لقب كأس إيطاليا لكرة القدم.

ويعتبر يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 بطولة ولكن النسخة الحالية تعتبر مختلفة لحاجته القصوى إليها من أجل العودة إلى الواجهة من جديد وإنقاذ موسمه بعد خسارته لمصلحة انتر.

وتالياً الأندية الأكثر تتويجاً بكأس إيطاليا وكذلك المتوجون باللقب آخر 10 سنوات.

الأندية الأكثر تتويجاً
يوفنتوس: 14 لقب - آخر تتويج 2021
روما: 9 ألقاب - آخر تتويج 2008
إنتر: 9 ألقاب - آخر تتويج 2023
لاتسيو: 7 ألقاب - آخر تتويج 2019
فيورنتينا: 6 ألقاب - آخر تتويج 2001
نابولي: 6 ألقاب - آخر تتويج 2020

المتوجون آخر 10 سنوات


2024: ؟؟
2023: إنتر
2022: إنتر
2021: يوفنتوس
2020: نابولي
2019: لاتسيو
2018: يوفنتوس
2017: يوفنتوس
2016: يوفنتوس
2015: يوفنتوس
2014: نابولي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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