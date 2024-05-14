الامارات | السجل الذهبي لأبطال كأس إيطاليا قبل موقعة يوفنتوس وأتالانتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي يوفنتوس مع أتالانتا غداً الأربعاء، (الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات)، على لقب كأس إيطاليا لكرة القدم.

ويعتبر يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 بطولة ولكن النسخة الحالية تعتبر مختلفة لحاجته القصوى إليها من أجل العودة إلى الواجهة من جديد وإنقاذ موسمه بعد خسارته الدوري الإيطالي لمصلحة انتر.

وتالياً الأندية الأكثر تتويجاً بكأس إيطاليا وكذلك المتوجون باللقب آخر 10 سنوات.

الأندية الأكثر تتويجاً

يوفنتوس: 14 لقب - آخر تتويج 2021

روما: 9 ألقاب - آخر تتويج 2008

إنتر: 9 ألقاب - آخر تتويج 2023

لاتسيو: 7 ألقاب - آخر تتويج 2019

فيورنتينا: 6 ألقاب - آخر تتويج 2001

نابولي: 6 ألقاب - آخر تتويج 2020

المتوجون آخر 10 سنوات



2024: ؟؟

2023: إنتر

2022: إنتر

2021: يوفنتوس

2020: نابولي

2019: لاتسيو

2018: يوفنتوس

2017: يوفنتوس

2016: يوفنتوس

2015: يوفنتوس

2014: نابولي