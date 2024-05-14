"محاضرة كولر وتدريبات بدنية".. كواليس مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد لاعبي النادي الأهلي لمواصلة التدريبات الجماعية، بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

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وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لتوضيح بعض النقاط الخاصة، بمباراة الفريق أمام الترجي التونسي.

وأجرى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بالنادي أندرياس إندويا، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية والخططية.

وخاض حراس مرمى النادي الأهلي ‏ تدريبات متنوعة، تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.‏

وتتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس مساء غد الأربعاء، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس غداً.

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