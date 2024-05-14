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طلائع الجيش يخطف نقطة من الإسماعيلي في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 23 من الممتاز.

وتعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في استاد جهاز العسكري.

سجل هدف الإسماعيلي، إيريك تراوري في الدقيقة 62.
سجل هدف طلائع الجيش، جودين تشيكا في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل الطلائع المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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