"آخرها أمام الأهلي".. رقم مميز للترجي التونسي على ملعبه في البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية، مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، والذي تجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي.

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري تونس، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 25 من الشهر ذاته بالقاهرة.

ويسعى المارد الأحمر إلى تكرار ما حققه في نسخة العام الماضي، عندما تمكن من تحقيق الفوز على حساب الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 12 مايو 2023 بتونس.

وتعد الهزيمة التي تلقاها الترجي من الأهلي يوم 12 مايو 2023 في تونس، هي الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق التونسي على ملعبة، ليصل إلى 372 يوم قبل مباراة الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، دون التعرض للهزيمة على ملعبه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الترجي 6 مباريات على ملعبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ الهزيمة من الأهلي يوم 12 مايو الجاري.

وتمكن فريق الترجي التونسي من تحقيق الفوز، في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في مثلهم، ولم يتلق الفريق أي هزيمة طوال المباريات الـ 6، التي خاضهم على ملعبه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق الترجي التونسي خلال الفترة من 22 حتى 29 أكتوبر 2023، من بينهم مباراتين على ملعبه.

ونجح فريق الترجي التونسي في تحقيق الفوز، على حساب نظيره مازيمبي الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأفريقي.

وكانت المواجهة الثانية، التي خاضها فريق الترجي على ملعبه ببطولة الدوري الأفريقية، أمام فريق الوداد المغربي بنتيجة هدف دون مقابل، في إياب نصف نهائي الدوري لكرة القدم.

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