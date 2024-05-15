ناقد رياضي : جوميز أخطأ في إدارة ذهاب الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي وليد الحديدي ، أن جوميز المدير الفني للزمالك ، أخطأ في إدارة مواجهة ذهاب الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.





وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "جوميز مدرب الزمالك كان يسعى لخطف هدف في الشوط الأول امام نهضة بركان ، لكنه لم يدرك صعوبة المباراة وقرأ السيناريو بشكل خاطئ في البداية واستقبل هدفين، لكن هناك تحسن حدث بشكل كبير في الشوط الثاني، والمطلوب من جوميز أن يتعامل بشكل مختلف في لقاء الاياب".

وزاد: "الزمالك فنيا أعلى من نهضة بركان بمراحل رغم مشاكل الابيض، والفريق المغربي يعتمد على الكرات العرضية او الركلات الثابتة".

وأوضح أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصبح يعرف كثيرًا عن القارة الإفريقية، ومباراة الأهلي أمام الترجي لن تكون سهلة مطلقا، خصوصا أن الفريق التونسي تغير كثيرا والمدرب البرتغالي ميجيل قام بعمل منظومة دفاعية قوية، ومعهم حارس أمان الله مميش من الحراس المميزين.

وتابع: "مدرب الترجي لن يفتح خطوطه أمام الأهلي، وكذلك مارسيل كولر سيؤمن دفاعات الفريق الأحمر، كما أنه قام بتجربة أكثر من لاعب مؤخرا في خط الوسط خصوصا اكرم توفيق بجوار مروان عطية".