"اجتماع كولر وفقرات بدنية".. كواليس مران الأهلي الختامي قبل السفر إلى تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له بالفريق، لمناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة الترجي المقبلة.

وأجرى لاعبو النادي الأهلي تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل خوض العديد من الفقرات الخططية المتنوعة.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس.

وجاء سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي.

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