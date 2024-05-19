شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إرشادات من تذكرتي قبل دخول مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة تذكرتي 6 إرشادات خاصة بدخول الجماهير مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي غدًا الأحد في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك ضد نهضة بركان

الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهر أو عليه يجب الحضور مبكرًا لتيسير عملية الدخول.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2023-2024.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر بأي حال من الأحوال.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.