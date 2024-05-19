شكرا لقرائتكم خبر عن صنع فى غزة.. جماهير الترجى ترفع تيفو لدعم القضية الفلسطينية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الترجي التونسي على رفع "تيفو" يدعم القضية الفلسطينية قبل مباراة فريقها أمام الأهلي والمباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكتب عليه عبارة "صنع في غزة".‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وجاء تشكيل الترجي ضد الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح ـ محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا - غيلان شعلالي - روجيه أوهولو.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة.

وتواجد على دكة بدلاء الترجي كل من: معز بن شريفية، رائد بوشنيبة، هاني عمامو، زكريا العايب، أسامة بوقرة، كيبا سو، أونوتشي أوجبيلو، أندري بوكيا، محمد علي بن حمودة.

ولعب الفريقان 24 مباراة خلال 12 مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، منها 22 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفدرالية.

فاز الأهلي في 12 مباراة، منها 6 مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفا.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.

المواجهة الأولى عام 1990 بدور الستة عشر في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

المواجهة الثانية عام 2001 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بالقاهرة بدون أهداف، وتعادلاً في تونس بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، ووصل الأهلي للدور النهائي بقاعدة احتساب هدف التعادل خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الثالثة عام 2007 بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 3- 0 أحرزها محمد أبو تريكة وفلافيو أمادو وأسامة حسني، وخسر في تونس بهدف للا شيء.

المواجهة الرابعة عام 2010 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1 أحرز هدفي الأهلي محمد فضل وأحمد فتحي، وفاز الترجي في تونس 1- صفر، وصعد الترجي للدور النهائي بقاعدة احتساب الهدف الذي أحرزه خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الخامسة عام 2011 بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، فاز الترجي في تونس 1- صفر، وتعادل الفريقان بالقاهرة 1-1، أحرز للأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة السادسة عام 2012 بالدوري النهائي في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 1-1، أحرز للأهلي السيد حمدي، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

المواجهة السابعة عام 2015 بدوري المجموعات في كأس الكونفدرالية، فاز الأهلي بالسويس 3- صفر، أحرزها عبدالله السعيد هدفين ومؤمن زكريا، وكرر الفوز في تونس بهدف أحرزه جون أنتوي.

المواجهة الثامنة عام 2017 بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 2-2، أحرز للأهلي عبدالله السعيد ووليد أزارو، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي علي معلول وجونيور أجايي.

المواجهة التاسعة والعاشرة عام 2018، كانت التاسعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في الإسكندرية، وفاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه وليد آزارو، أما العاشرة فكانت في الدور النهائي، فاز الأهلي بالإسكندرية 3-1، أحرز للأهلي وليد سليمان هدفين وهدف لعمرو السولية، وفاز الترجي في تونس 3- صفر.

المواجهة الحادية عشرة موسم 2020-2021 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه محمد شريف، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 3- صفر أحرزها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

المواجهة الثانية عشرة الموسم الماضي 2022-2023 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في تونس 3- صفر أحرز بيرسي تاو هدفين وهدف لمحمود كهربا، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

ويقام لقاء الإياب لنهائي البطولة باستاد القاهرة مساء السبت 25 مايو الجاري.

على صعيد متصل، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.