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وزير الرياضة وعاصم خليفة أبرز حضور نهائى بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، على حضور نهائي بطولة العالم للاسكواش التي تقام فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع نظيره البيروفي دييجو إلياس، فيما تلتقي البطلة المصرية نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في نهائي السيدات.

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منها نور الشربيني نصيب الأسد بـ7 ألقاب كاملة.

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الاستراحه
الاستراحه

 

الحضور
الحضور

 

الوزير يتابع
الوزير يتابع

 

مباراه النهائي
مباراه النهائي

 

نهائي الاسكواش
نهائي الاسكواش

 

نهائي البطولة
نهائي البطولة

 

نهائي
نهائي

 

نور
نور

 

نور الشربيني
نور الشربيني

 

نوران
نوران

 

نوران بالمباراه
نوران بالمباراه

 

نوران تتابع
نوران تتابع

 

نوران جوهر
نوران جوهر

 

وزير الرياضه
وزير الرياضه

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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