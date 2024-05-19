شاهد.. جماهير الترجي تدعم غزة من مدرجات مباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت جماهير الترجي التونسي على دعم غزة في ظل العداون الصهيوني الغاشم على قطاع غزة في مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي الآن في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس في تونس.

ورفعت جماهير الترجي أكثر من لافتة دعم لغزة مؤكدة دعمها الدائم لقطاع غزة ضد الكيان الصهيوني.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي دون أهداف حتى الآن مع وجود خطورة أكثر من جانب الترجي التونسي في بعض الأوقات خلال المباراة حتى الوقت الحالي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما صعد الترجي التونسي إلى النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ويبحث المارد الأحمر عن التتويج بالاميرة السمراء من جديد.

