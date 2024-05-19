كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من مباراة الأهلي والترجي؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عاد الأهلي من تونس بتعادل ثمين من نظيره الترجي خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسخر رواد مواقع التواصل من أحداث المباراة ونتيجتها؛ إحدى صفحات الكوميكس عبر منصة فيسبوك نشرت تصميمًا من فيلم "غبي منه فيه" في إشارة لقرب حسم الأهلي للقب.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل في إياب منافسات الدور ذاته.

وسخرت صفحة أخرى من وصف مُعلق المباراة لظهير أيمن الأهلي محمد هاني بالخطير بمشهد من فيلم 18 يوم، بينما سخرت صفحة ثالثة من أحداث المباراة بمشهد من فيلم "عاوز حقي".

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