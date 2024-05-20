السقا: الزمالك توج بالكونفدرالية بجدارة وثقتي كبيرة في فوز الأهلي على الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الفنان احمد السقا التهنئة الى النادي الأهلي بعد التعادل مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنياً للفريق الفوز في لقاء الإياب والتتويج باللقب يوم السبت القادم، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الفوز وحصد اللقب.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أتقدم بالتهنئة إلى جماهير نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية، وخاصة الجماهير واللاعبين .. الجميع قدموا مباراة كبيرة واستحقوا اللقب عن جدارة،

وأضاف : عمر جابر لاعب مقاتل واللاعبين شرفوا مصر وحصدوا بطولة غالية.

وأكمل: لعبت لنادي الاهلي ثم انتقلت للزمالك وتنقلت بين العديد من الأندية ولعبت لمنتخب مصر تحت ١٩ سنة، ووالدي كان زملكاوي جدا وكنت العب مهاجم.. اعتزلت بسبب التحام قوي من حارس مرمى تسبب في إصابة كبيرة ابعدتني عن الملاعب وقد عشت عمري كله بالقلعة البيضاء، وكنت جيل معتمد جمال ومحمد صبري.

وقال : أتمنى أن يكون الأهلي والزمالك طرفي بطولة السوبر الأفريقي وأن يكون ذلك في مصلحة المنتخب الوطني.