جهاد جريشة يعلن عبر "الخليج 365" مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن جهاد جريشة الحكم الدولى السابق مفاجأة بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي.

وقال جربشة في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" :" الكاف يدرس بشكل جاد تعيين مخرج أجنبي لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي وذلك في ظل رغبة الجماهير والاتحاد الإفريقي لمشاهدة كرة قدم وليس التركيز على اللقطات التحكيمية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضيفه الترجي يوم السبت في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف في المباراة التى أقيمت على ملعب رادس .