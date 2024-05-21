خالد جلال لـ "الخليج 365" : أداء نهضة بركان تراجع عن نهائي 2019..والصفقات الجديدة ظهرت بقوة



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق أن مستوى نهضة بركان اختلف بشكل كبير عن السنوات الماضية مشيرًا إلى أن جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي لنهائي الكونفدرالية.

وقال جلال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365": "مستوى فريق نهضة بركان أقل بكثير من السنوات الماضية، لعبنا أمامه من قبل خلال نهائي موسم 2019 وكان يمتلك عناصر أفضل ويلعب بشكل أقوى بكثير".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "جميعنا تحدث قبل المباراة بأن مواجهة الفريق المغربي ستكون في متناول الفارس الأبيض، نهضة بركان يلعب بتنظيم دفاعي جيد ولكن أدائه الهجومي ضعيف بشكل واضح رغم إحرازه هدفين في مباراة الذهاب ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الأبيض".

وواصل: "المباراة كانت في غاية الصعوبة على الزمالك بسبب الغيابات الكثيرة التي تعرض لها الأبيض قبل المواجهة، وعلى رأسها القائد محمود عبدالرازق شيكابالا والثنائي ناصر ماهر وعبدالله السعيد بسبب القيد الإفريقي، كذلك عودة مصطفى شلبي ومشاركة أوباما بعد غياب طويل الذي قدم اداءاً أكثر من رائع من وجهة نظري الشخصية".

وتابع :"الأداء الذي قدمه الزمالك ونهضة بركان فى النهائي متوسط، ولكن الأهم الفوز بالبطولة كان يمكن تقديم مباراة أفضل ولكن فى النهاية الأبيض حقق الهدف من اللقاء هو أسعد جميع الجماهير ومشجعي النادي".

وأكمل :"لا توجد أي كلمات يمكنها وصف جماهير الزمالك واعطائه حقه كاملا، ولكن ما قدمه في النهائي، لوحة رائعة من مدرجات استاد القاهرة الدولي، الجمهور هو البطل الحقيقي في المباراة ولكن لا يمكن إغفال أيضًا دور مجلس الإدارة واللاعبين".

واختتم حديثه قائلا:"اهنأ مجلس إدارة الزمالك على البطولة والمجهود الكبير الذي حققه منذ توليه المهمة، والصفقات الجديدة ظهرت بقوة وعلى رأسهم أحمد حمدى صفقة قوية ومميزة للأبيض ، كما أشكر اللاعبين على إصرارهم على تحقيق البطولة وإسعاد الجماهير في جميع أنحاء العالم وليس بمصر فقط .