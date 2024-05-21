رسميا.. تشيلسي يعلن رحيل بوتشيتينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي تشيلسي رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن قيادة الفريق اللندني، عبر بيان رسمي.

وأكد البلوز في بيانه أن النادي وماوريسيو بوتشيتينو قد اتفقا بشكل متبادل على الانفصال.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو عبر الموقع الرسمي للنادي: "شكرا لنادي تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي".

وأضاف: "أصبح النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في السنوات المقبلة".

وتولى المدرب الأرجنتيني القيادة الفنية لتشيلسي في بداية موسم 2023/24.

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