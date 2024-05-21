شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الزمالك يستقر على إجراء جراحة الصليبى لأحمد حمدى فى ألمانيا،الاهلى يرفض مناقشة العروض الخليجية لضم محمد الشناوى.

الزمالك يستقر على إجراء جراحة الصليبى لأحمد حمدى فى ألمانيا

استقر مسئولو نادى الزمالك على سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضى في مباراة نهضة بركان المغربى بنهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي توج الفريق الأبيض بلقبها.

الاهلى يرفض مناقشة العروض الخليجية لضم محمد الشناوى

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أمر مناقشة أي عروض خليجية لرحيل محمد الشناوي، حارس المرمي، في الميركاتو الصيفي.

ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لمعسكر منتخب مصر يوم 3 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إقامة مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 ، بوجود تقنية الفيديو على عكس المواسم السابقة، خاصة وأن نظام التصنيف الذى وضعه فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام حدد مجموعة من الحكام لإدارة مباريات الكأس وجميع هؤلاء الحكام حاصلون على رخصة الـvar.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت اليوم من الثامنة صباحا، محاضرات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول علي الرخصة A لعدد 25 مدربًا، وذلك بمركز المنتخبات الوطني باكتوبر.