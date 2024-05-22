شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته بالملعب الفرعى لاستاد المقاولون العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض تدريباته خلال المعسكر المقام حاليا ويستمر حتى يوم 30 مايو الجارى في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

أقيم مران المنتخب على الملعب الفرعى لاستاد المقاولون العرب، واستمر ساعة ونصف الساعة، وشهد تدريبات بدنية في البداية قبل خوض بعد التدريبات بالكرة واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين.

وعقد الجهاز الفني بقيادة وائل رياض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد خلال الفترة المقبلة والتنافس بقوة من أجل حجز مكان في المنتخب خاصة وأن البقاء سيكون للأفضل والأجهز فنيا وبدنيا، كما شدد المدير الفني على الناحية السلوكية وضرورة الإنضباط داخل الملعب وخارجه.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

تدريبات منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب