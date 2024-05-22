مدافع الزمالك يتحدث عن لاعب الأهلي ويتمنى فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تمنى مدافع الزمالك، حمزة المثلوثي، فوز الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

وقال المثلوثي في تصريحات لإذاعة "IFM Sport" التونسية: "ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي كانت مباراة متكافئة بين الفريقين وسريعة".

وأضاف: "غياب معلول سيمنح الترجي الأفضلية أمام الأهلي، وإن شاء الله الترجي يفوز بدوري الأبطال".

واختتم التونسي: "الترجي لديه الخبرة الكافية لمواجهة أجواء مباراة العودة ضد الأهلي في استاد القاهرة ومعتاد على ذلك، وهذه المباريات النهائية تحسم بتفاصيل صغيرة جدا".

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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