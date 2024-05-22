الزمالك يشكر لاعب نهضة بركان لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالشكر للاعب فريق نهضة بركان المغربي ياسين البحيري، عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

وأضاف: "يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".

الجدير بالذكر، فاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان.

اقرأ أيضًا:

أزمة الشيبي والتحكيم.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع جمال علام

في ألمانيا ويعود للإمارات.. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة علي جبر