لجنة الحكام تطالب بمعسكرات لشهر يونيو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، من مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة معسكر لحكام الدوري الممتاز خلال فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل.

ويأتي طلب اللجنة بإقامة المعسكر لحكام الدوري الممتاز إستغلالا لفترة التوقف الدولي، وذلك لحكام الدوري الممتاز للساحة والمساعدين وحكام تقنية الڤيديو.

ولكن لم يبدى مجلس إدارة الاتحاد الموافقة أو الرفض على إقامة المعسكر حتى اللحظة.

ويذكر أنه في وقت سابق تم عمل معسكرين لحكام الدوري الممتاز آخرها بشهر فبراير الماضي، ومن وقتها لم يتم عمل أي معسكرات.

ويدير لجنة الحكام الرئيسية البرتغالي فيتور بيريرا، رئيسا للجنة، ويعاونه محمد فاروق، نائبا للرئيس، وحمدي القاضي، أحمد ساهر، سعيد عبدالغفار، أحمد الجارحي، مهند دبا، أعضاء اللجنة الرئيسية، محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية، ووائل الصباغ، المستشار القانوني للجنة.

ومن جانبه، طلب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، خلال اجتماعه بلجنته كاملة مع جمال علام، رئيس الاتحاد لكرة القدم، بأهمية وسرعة صرف مستحقات حكام المظاليم المتأخرة لدى الاتحاد، خاصة بعد نهاية مسابقات الدرجات الأدنى.

ولكن جاء رد علام بأنه حال توافر أي ماليات داخل الاتحاد سيتم توجيهها لصالح مستحقات التحكيم في المقام الأول.

ويذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن صرف مستحقات 6 أسابيع من مستحقات الحكام المتأخرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات.

وسبق وأن حصل الحكام على مستحقات 4 أسابيع فقط، بدوريات القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب الممتاز ودوري القسم الثالث، والكرة النسائية.

ويذكر أنه للموسم الثاني على التوالي يعاني الحكام من تأخر صرف المستحقات لدى الاتحاد، وتأتي حجة الاتحاد بأنه لعدم توافر ماليات داخل الاتحاد مما يترتب عليه تأخر مستحقات الحكام.