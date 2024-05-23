السبت.. مصر وتونس والإمارات على موعد مع التاريخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تتجه أنظار الملايين في العالم العربي صوب القاهرة المصرية، ومدينة العين الإماراتية السبت المقبل، لمتابعة نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، ونهائي أبطال آسيا بين العين ويوكوهامار الياباني.

السبت المقبل وبفارق ساعة واحدة بين المباراتين، سوف تكون الكرة العربية على موعد مع تتويج محتمل بأهم بطولتين كرويتين في أفريقيا وآسيا، فقد تم التأكيد على أن لقب دوري أبطال أفريقيا سيكون عربياً خالصاً ببلوغ الأهلي المصري والترجي التونسي المباراة النهائية، وسبق أن تعادلا في تونس بدون أهداف، وهما على موعد مع حسم اللقب مساء السبت المقبل.

آسيا عيناوية؟

أما على الصعيد الآسيوي، فإن نادي العين يحلم بلقب قاري جديد، وهو الفريق الوحيد في الإمارات الذي سبق له الفوز بالبطولة عام 2003، ولكنه سيكون في مواجهة صعبة أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، والذي فاز على العين 2-1 في اليابان، إلا أن الفريق العيناوي قادر على التعويض، خاصة أنه أتى من مشوار بعيد تفوق خلاله على أندية قوية وعريقة مثل النصر والهلال من السعودية.

تونسية أم مصرية؟

وفي حال نجح العين في التتويج باللقب، فسوف تكون الإمارات على موعد مع التاريخ في تلك الليلة، وفي الجانب العربي الأفريقي سوف تكون مصر على موعد متجدد مع المجد الكروي في حال تتويج الأهلي باللقب للمرة الـ12 في تاريخه، كما أن تونس قد تكون هي الأكثر سعادة في تلك الليلة إذا فعلها الترجي الرياضي، وانتزع اللقب القاري.

مدرب يوكوهاما يخشى العين

من جانبه حذر المدرب الأسترالي هاري كيويل فريقه يوكوهاما مارينوس الياباني من أنه يتوجب عليه أن "يعاني" في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب العين الإماراتي السبت للتتويج باللقب القاري، وذلك على الرغم من فوزه 2 - 1 ذهاباً قبل أسبوعين.

ويتوجه يوكوهاما إلى الإمارات لخوض مباراة الإياب على ملعب هزاع بن زايد بمؤازرة جماهيرية كبيرة لاصحاب الارض، وأكد كيويل مهاجم ليدز وليفربول الانكليزيين السابق أن يوكوهاما سيواجه "كل شيء ضدنا" باعتباره الفريق الضيف، لكنه دعم لاعبيه لرفع الكأس القارية للمرّة الأولى في تاريخ النادي.

وقال الأسترالي بعد التعادل مع أف سي طوكيو 1 -1 في الدوري الأحد "لا أخاف أبداً من التحدي وسأتأكد من أن فريقي لا يخاف من هذا التحدي".

وتابع "سيكون الأمر صعباً، ولكن للفوز بلقب دوري أبطال آسيا يجب أن يكون الأمر صعبا. لا شيء يُمنح مجانا، عليك أن تدفع مقابل ذلك، عليك أن تعمل من أجل ذلك".

وأضاف كيويل الذي خلف مواطنه كيفن موسكات في المهام الفنية مع يوكوهاما في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي "علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بهذا اللقب".

تقدّم العين بعد 12 دقيقة من صافرة البداية عبر لاعب الوسط الشاب محمد عباس قبل أن يسجل يوكوهاما في منتصف الشوط الثاني بفضل أساهي أويناكا (72)، ثم قبل ست دقائق من النهاية بهدف كوتا واتانابي (84)، لينتزع فوزا ثميناً.

كريسبو واثق في العين

في المقابل، قال الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرب العين انه "واثق جداً" من قدرة فريقه على قلب الفارق أمام جماهيره.

وكان المهاجم الدولي السابق صرّح عقب خسارة فريقه ذهاباً "نعلم ما يعنيه اللعب على أرضنا أمام جماهيرنا، اليوم لم يكن سهلاً لأن جماهيرهم شجعت ودعمت فريقها".

وتابع "في غضون أسبوعين سيكون العكس. نحن بحاجة للاستفادة من ذلك".

ويلتقي كريسبو وكيويل كمدربين في نهائي دوري أبطال آسيا بعد قرابة 20 عاما من مواجهتهما كلاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين كان الارجنتيني في صفوف ميلان الإيطالي الذي خسر أمام ليفربول بركلات الترجيح 2 3 في إسطنبول عام 2005.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين ليتقدم ميلان 3 -0 في الشوط الأول، قبل أن يدرك ليفربول التعادل 3- 3 ويفوز بركلات الترجيح.

ومنذ مباراة الذهاب، خسر العين مباراة وفاز في أخرى محليا، في حين خسر يوكوهاما مرة وتعادل مرة أخرى.

وأقرّ كيويل بأن المواجهة المرتقبة في إياب نهائي أبطال آسيا ألقت بظلالها على مستوى فريقه في الدوري حيث يحتل المركز الثالث عشر من 4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم في 13 مباراة.