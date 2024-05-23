الامارات | تشكيلة إيطاليا في كأس أوروبا 2024 تخلو من فيراتي وإيموبيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب لاعب الوسط ماركو فيراتي والمهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي عن صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، بعد أن قرّر المدرب لوتشانو سباليتي اليوم عدم استدعائهما إلى تشكيلة أولية من 30 لاعباً للمشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا. وخاض فيراتي (31 عاماً) الذي انضم إلى العربي القطري في سبتمبر الماضي، آخر مباراة دولية له في يونيو 2023، بينما لم يلعب إيموبيلي سوى مباراة واحدة منذ ان تولى سباليتي الاشراف على المنتخب خلفاً لروبرتو مانشيني الصيف الماضي.

وخاض فيراتي 55 مباراة دولية وسجل 3 اهداف، في حين دافع إيموبيلي (34 عاماً) عن ألوان أتزوري في 57 مباراة وسجّل 17 هدفاً، لكن مستواه تراجع هذا الموسم فلم يسجّل في صفوف فريقه لاتسيو سوى 7 أهداف في الدوري المحلي بعد أن خسر مركزه أساسياً. وتدافع إيطاليا عن لقبها التي أحرزته صيف عام 2021 بفوزها على إنكلترا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي في لندن.

واستدعى سباليتي سبعة لاعبين في خط الهجوم، نقطة ضعف بطل العالم أربع مرات، بينهم فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ماتيو ريتيغي (جنوى) وجانلوكا سكاماكا (أتالانتا). وسجّل سكاماكا المنتشي من احراز لقب يوروبا ليغ الأربعاء، 11 هدفاً ومرّر 4 كرات حاسمة في مختلف المسابقات منذ مطلع مارس. وتلعب إيطاليا في مجموعة تضمّ إسبانيا، كرواتيا وألبانيا. وتخضع لمعسكر بدءاً من 31 مايو في مركز كوفرتشانو التدريبي الوطني وتخوض وديتين مع تركيا (4 يونيو) والبوسنة بعدها بخمسة أيام.