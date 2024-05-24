الامارات | 3000 بحار يشاركون في سباق دلما للمحامل الشراعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق صباح اليوم سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي في نسخته السابعة، بمشاركة 122 محملاً على متنها أكثر من 3000 بحار ونوخذة. وتبلغ مسافة السباق الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، 68 ميلاً بحرياً (نحو 125 كم)، وخصصت له جوائز تبلغ 30 مليون درهم، يحصل عليها أصحاب المراكز من الأول إلى الـ120، وتعد أعلى قيمة جوائز في تاريخ السباقات التراثية البحرية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن القيادة الرشيدة تحرص على دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة التراثية في المجالات كافة، والبحرية على وجه الخصوص، لترسيخ معاني هذا الإرث، لتستخلص منه الأجيال الدروس، وتسترشد منه مفاهيم تربط الماضي بالحاضر، وتواكب التطور الحضاري للدولة.

ويمر مسار السباق بجزر صير بني ياس، وغشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفياي، ومروح، وصولاً إلى جزيرة جنانه، قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة، لإبراز معالمها السياحية الغنية بجمالها الطبيعي.

• خُصصت لسباق دلما جوائز تبلغ 30 مليون درهم.