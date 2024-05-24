سبب عدم اختيار ميكالي لمحمد صلاح في الاولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي" شريف سالم" المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي" روجيرو ميكالي" لديه كل الحق في اختيار الثلاثي الذي سينضم لكتيبة الفراعنة في اولمبياد باريس القادمة.

اضاف:" اختيار الثلاثي محمد عبد المنعم ، إمام عاشور، و مصطفى محمد، اختيارات موفقة و مميزة ستضيف لمنتخبنا في الاولمبياد، نظرًا لجودتهم و مردودهم خلال الموسم الجاري.

وتابع شريف :" غياب محمد صلاح مش كارثة، معتقدش ان ميكالي محتاجه او تم التواصل معاه علشان يتواجد، من اختيارات البرازيلي واضح انه عايز النجم يكون الفريق مش لاعب بعينه.

وأبلغ روجيرو ميكالي الاتحاد المصري لكرة القدم بالثلاثي الذي يرغب في تواجده مع بعثة منتخبنا التي ستتوجه لباريس في يونيو المقبل لخوض منافسات الاولمبياد.

حدد ميكالي الثلاثي" محمد عبد المنعم، إمام عاشور، بالاضافة لمحترفنا المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وذلك بشكل نهائي.



و لم يريد ميكالي ضم محمد صلاح من الأساس، اختياراته جاءت بناءًا على رؤية فنية واضحة، بتدعيمات في بعض المراكز التي يراها تحتاج لتدعيمات من اجل زيادة قوة منتخبنا الوطني قبل خوض المعترك العالمي بباريس، الصيف المقبل.