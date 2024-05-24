الامارات | برشلونة يقيل تشافي.. ويقترب من التوقيع مع الألماني فليك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال برشلونة مدربه تشافي هرنانديس بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل، وفقاً لما أعلن اليوم النادي الكاتالوني. وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل. وقال برشلونة في بيان "أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديس بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك مدرب "دي مانشافت" وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقاً لتقارير إعلامية.

لم يدرب فليك (59 عاماً) البديل المحتمل لتشافي منذ أن أقاله منتخب ألمانيا في عام 2023 بعد سلسلة من النتائج السيئة. وسبق أن قاد بايرن للفوز بالثلاثية في عام 2020، بما في ذلك الفوز الساحق على برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في يناير، قال تشافي "مايسترو" خط الوسط السابق إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في أبريل على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو 2025.

لكن الوضع تغيّر بسرعة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر مالياً التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية. وتابع بيان برشلونة "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأوّل، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل". وأضاف "في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول".