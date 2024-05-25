إنبي: هذه كانت تعليماتنا للاعبين بين شوطي مباراة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام.



وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق سيراميكا كليوباترا قوي هذا الموسم، ويتركون بصمة في الدوري، وأهدرنا العديد من الفرص، من بينها ركلة جزاء".

وأضاف: "تحدثنا مع اللاعبين بين الشوطين على أن يبذلوا كل ما في وسعهم، حتى عند الهزيمة، وربنا كرمنا، واللاعبون الكبار مع الصغار يشكلون حالة رائعة في النادي".

وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "نحن من أفضل الفرق في الكرات الثابتة، ونتدرب عليها طوال الوقت، فالكرات الثابتة تساعد الفريق على تحقيق الفوز، حتى وإن كان الفريق خارج حالته".