تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة قوية أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويرغب النادي الألماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الوصول للمباراة النهائية عقب تخطيه عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي من البطولة.

فيما يرغب ريال مدريد في الحصول على اللقب الخامس عشر، بعدما حقق أربعة عشر لقب من البطولة ذاتها فيما مضي.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد

حارس المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: شلوتربيك، رايرسون، ماتس هاملز، ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر، براندت، إمره جان.

في الهجوم: سانشو، فولكروغ، كريم أديمي.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة من مساء الأول من يونيو المقبل، والتي سيكون على ملعب ويمبلي.