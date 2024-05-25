إحداها مجانية.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، وتحديدا جماهير النادي الأهلي، اليوم السبت، متابعة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بدافع تحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الأفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب رادس.

وسوف تشهد مباراة الأهلي والترجي التونسي حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الفريق الأحمر، يتخطى 70 ألف مشجع، بعد نفاد التذاكر بالكامل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي المقابل، تقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني