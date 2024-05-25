"ثنائي مصري".. تعرف على معلقي مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم السبت، الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج بشكل رسمي باللقب الأفريقي الـ12 في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب رادس، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح الأهلي في التأهل للمباراة النهائية، بعد إقصاء مازيمبي الكونغولي، بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة (3\0)، بينما تأهل الترجي التونسي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي بعد الفوز بمجموع المباراتين (2\0).

معلقو مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للمباريات الأفريقية، على أن يتولى التعليق من الجانب المصري علي محمد علي، ومن الجانب التونسي عصام الشوالي.

وفي المقابل، تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي بتعليق المصري محمد الكواليني.

اقرأ أيضا:

إحداها مجانية.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة بنهائي دوري الأبطال

"كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي