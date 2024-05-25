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الامارات | النجم الإنجليزي السابق روني يستعد للعودة إلى التدريب

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، من العودة من جديد لمجال التدريب من خلال بوابة فريق بلايموث، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن روني والنادي اتفقا على كافة الشروط، ومن المتوقع أن يوقع روني مع النادي عقدا يمتد إلى ثلاثة أعوام خلال الفترة المقبلة.

ويعلم نيل ديوسنيب، مدير الكرة في بلايموث، روني، حينما كان رئيسا لأكاديمية إيفرتون، والتي نشأ منها روني عندما كان لاعبا شابا. ولم يعمل مهاجم مانشستر يونايتد، السابق، منذ إقالته من فريق برمنجهام في يناير الماضي، بعد أن قاد الفريق في 15 مباراة فقط، حيث حقق وقتها انتصارين فقط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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