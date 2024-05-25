كيف احتفل محمد بن زايد بتربع العين على عرش آسيا؟

الرياص - اسماء السيد - محمد حامد - العين: احتفل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بتتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بطريقته الخاصة، وغرد "الناموووووووووس"، في تعبير واضح عن حجم الفرح والابتهاج بانجاز الفريق الإماراتي.

وللمرة الثانية ينتزع العين الإماراتي عرش القارة، ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا بعد تفوقه على يوكوهاما الياباني في النهائي، وجاء تتويج العين في الوقت الذي تتفوق بعض بطولات الدوري على الدوري "الإماراتي"، وعلى رأسها السعودي والياباني والكوري.

تتويج العين باللقب القاري يحسب له باعتباره يملك شخصية البطل، وعقلية الانتصار دون النظر إلى حالته في الدوري المحلي، ودائماً ما يحمل على عاتقه أخذ الكرة الكرة الإماراتية لمدرات "القارة الصفراء"، كما سبق للعين التألق عالمياً في مونديال الأندية ببلوغه المباراة النهائية عام 2018، وهو الفريق الخليجي الوحيد الذي فعلها في التاريخ المونديالي.

فريق العين بطلاً لدوري الأبطال لموسم 2023-2024، على حساب يوكوهاما الياباني بالفوز بخماسية مقابل هدف في إياب النهائي، واكتسح الفريق الإماراتي ضيفه على استاد "هزاع بن زايد" بنتيجة 5-1، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب.

الجنرال رحيمي

بالعودة إلى أحداث موقعة العين ويوكوهاما في مدينة العين، والتي أقيمت السبت، فقد حقق الفريق العيناوي الفوز بخماسية لهدف في العين، بعد هزيمته 1-2 في اليابان، وكان النجم المغربي سفيان رحيمي حاضراً ومتوهجاً كعادته طوال مشوار "الزعيم العيناوي" في البطولة، فقد سجل ثنائية في موقعة مدينة "العين"، مهد بها الطريق للقب.

ورفع رحيمي رصيده للهدف 13 في النسخة الحالية للبطولة القارية، ليعادل أفضل النجوم وأكثرهم تهديفاً طوال تاريخ دوري أبطال آسيا، كما نجح رحيمي في التسجيل دائماً في الأوقات الصعبة، ليصنع الفارق للفريق العيناوي