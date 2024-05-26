شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي: ليسن من السهل اللعب أمام جمهور الأهلي.. ولن نضل طريقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي أسفه لخسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وضياع فرصة حصد اللقب الخامس لفريق الدم والذهب.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كادوزو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هناك شيء مهم فكرنا به على أرض الميدان، الفريق لعب بشكل جيد، لكن اللعب أمام مثل جماهير الأهلي وفريق الأهلي ليس بالأمر السهل".

وواصل المدير الفني للترجي: "فخور بما وصلنا إليه هذا الموسم، لم يكن لدينا فرصة كثيرة للتسجيل، وسنحت لنا فرصة وأهدرناها ولو تم تسجيلها لتغيرت نظرتنا للأمور".

وأكمل ميجيل كادوزو: "لم نكن في القمة، لكننا عملنا بجد ولعبنا من أول دقيقة لأخر دقيقة من أجل اللقب، أحترم اللاعبين لكني لست سعيدا".

وختم تصريحاته: "لن نفقد طاقتنا ولن نضل طريقنا نعرف من أين بدأنا وإلى أين انتهينا".

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.