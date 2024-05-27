شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والسياسة فى عزاء شقيق هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء شقيق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، تواجد العديد من رموز الرياضة والسياسية، بينهم خالد عبد آلعزيز وزير الرياضة السابق، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحسن حمدي الرئيس الأسبق للنادى الأهلى، ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

كما حضر كل من طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وسيف زاهر وسيد عيد الحفيظ وحلمي مشهور وإيهاب الكومي عضوي اتحاد الكرة وأحمد مجاهد وشوقي غريب وعلاء نبيل وخالد لطيف وإيهاب لهيطة ومصطفى عبده ومحمد الماشطة وشعبان بسطاوي ووليد مهدي ومحمود حرب وحسام غالي وأسامة نبيه وشريف عبد الفضيل وعمرو السعيد ووليد عبد الوهاب ومحمد فضل ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد مصيلحى رئيس اتحاد الكرة، وأسامة الشيخ رئيس قنوات أون سبورت.