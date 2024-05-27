شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 - 5 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: إيقاف رمضان صبحي مؤقتًا بواقعة التلاعب فى عينة المنشطات، وحسام حسن يضم الشناوى وياسر إبراهيم وناصر ماهر لمعسكر منتخب مصر القادم.

إيقاف رمضان صبحي مؤقتًا بواقعة التلاعب فى عينة المنشطات

أخطرت لجنة المنشطات المصرية، اتحاد الكرة ونادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل. حسام حسن يضم الشناوى وياسر إبراهيم وناصر ماهر لمعسكر منتخب مصر القادم

طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة فى الوقت القاتل ويقفز للمركز التاسع بالدورى

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره بلدية المحلة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة..

سلة الأهلي تخسر من أهلي بني غازي وتودع بطولة "BAL"

وقع فريق كرة السلة بالنادي الأهلي فى فخ الهزيمة أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 86-77، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي "BAL".

الإسماعيلي يخطف تعادلا مع البنك الأهلي فى الوقت القاتل

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى غداً

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد.

الأهلى يستطلع رأي كولر فى رحيل عمرو السولية نهاية الموسم

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق.