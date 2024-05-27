شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 - 5 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: حسام حسن: محمد صلاح نجم كبير ومؤثر.. وهدفى قيادة الفراعنة لمونديال 2026، وسلة الأهلي تخسر من أهلي بني غازي وتودع بطولة "BAL"، وخالد مرتجي: نشكر أجهزة الدولة على التنظيم الرائع لنهائي أفريقيا.

حسام حسن: محمد صلاح نجم كبير ومؤثر.. وهدفى قيادة الفراعنة لمونديال 2026

نشر الاتحاد الدولي لكرة فيفا حوار مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، تضمن فيه الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بذكرياته مع كرة القدم و النادي الأهلي و الزمالك

سلة الأهلي تخسر من أهلي بني غازي وتودع بطولة "BAL"

وقع فريق كرة السلة بالنادي الأهلي فى فخ الهزيمة أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 86-77، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي "BAL".

خالد مرتجي: نشكر أجهزة الدولة على التنظيم الرائع لنهائي أفريقيا

عبر خالد مرتجي أمين صندق النادي الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة القارية.

الإسماعيلي يخطف تعادلا مع البنك الأهلي فى الوقت القاتل

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى غداً

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد.

5 محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتى بوركينا وغينيا بيساو

تأكد انضمام 5 لاعبين محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استعداداً لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلى يستطلع رأي كولر فى رحيل عمرو السولية نهاية الموسم

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق.