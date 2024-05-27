الصيد يتوج ببطولة هليوبوليس الدولية لسباحة الأساتذة

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق سباحة الاساتذة بنادى الصيد ببطولة هليوبوليس الدولية والتى اقيمت خلال الفترة من 23 – 24 مايو بنادى هيليوبوليس الشروق.

حيث توج الفريق بالكأس العام رجال وسيدات بواقع 110 ميدالية ذهبية و68 ميدالية فضية و 54 ميدالية برونزية.

كما فاز الفريق بالكأس العام رجال،بواقع 70 ميدالية ذهبية و37 ميدالية فضية و39 ميدالية برونزية.



وحصد الفريق الكأس العام سيدات،بواقع 37ميدالية ذهبية و27ميدالية فضية و15ميدالية برونزية.

وقد جاءت نتائج أحسن سباح وسباحة كالتالى :

أولا : كأس أحسن سباح

توج السباح احسان جمعة بخمس ميداليات ذهبية لمرحلة 35-39سنة ، كما فاز السباح شريف عادل بخمس ميداليات ذهبية لمرحلة 40 – 44 سنة ، وحصد السباح وليد حسن خمس ميداليات ذهبية لمرحلة 50-54 سنة

كما أحرز السباح اسامة ممتاز خمس ميداليات ذهبية لمرحلة 60-64 سنة ، وحقق السباح رجاء احمد خمس ميداليات ذهبية لمرحلة 65-69 سنة ، وفاز السباح منتصر محمد بخمس ميداليات ذهبية لمرحلة 70-74 سنة

ثانيا : كأس أحسن سباحة

فازت السباحة نيرمين كامل بخمس ميداليات ذهبية لمرحلة 50-54سنة ، كما حصدت السباحة ايه عز الدين بخمس ميداليات ذهبية لمرحلة 35-39سنة ، وحققت السباحة yuliia kovalchuk ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية لمرحلة 30-34سنة.