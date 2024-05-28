شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 27 - 5 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

طبيب الأهلى يطمئن على برنامج تأهيل على معلول فى تونس

حرص أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلي، على الاطمئنان على التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، والمتواجد حاليا فى تونس عقب خضوعه لجراحة وتر أكيلس بالقاهرة.

تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى كأس مصر وإقامة لقاء بيراميدز فى موعده

قررمجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بـ كأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا، الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

كولر يغادر القاهرة لقضاء إجازة فى سويسرا خلال توقف الدورى

غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر حتى الأحد المقبل، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية بسبب مباريات منتخب مصر.

الأهلي يخطر بيرسى تاو بالعقوبة المادية.. وتحذير شديد اللهجة من بيبو

أخطر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتوقيع عقوبة مادية عليه وفقاً للائحة، بسبب اعتراضه على استبداله فى مباراة الترجى التونسى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

عم حارث يعلن اعتزاله نهاية الموسم بعد 45 سنة خدمة فى النادى الأهلى

أعلن عم حارث، أقدم عامل مهمات في النادي الأهلي، اعتزاله نهاية الموسم الحالي بعد أكثر من 45 عاما في هذا الدور الهام.